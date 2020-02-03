إدارة سجن "عوفر" تفرض طوقًا عسكريًا حول السجن.. لهذا السبب

فرضت إدارة سجن "عوفر" طوقا عسكريا مشدداً حول السجن واتخذت اجراءات صارمة داخل أقسامه.

كما أوقفت إدارة السجن نقل الأسرى الذين كان لهم موعدا للمثول أمام المحكمة، إلى قسم آخر من المعسكر.

وذكرت مصادر إعلامية أن المحكمة الإسرائيلية أجلت النظر في قضايا الأسرى لمدد مختلفة تتراوح بين العشرين يوما والشهر.

وأوضحت المصادر، بأن المحكمة امتنعت الافراج عن نحو 15 أسيرًا كانوا على موعد مع الحرية، حيث ظل ذويهم ينتظرونهم عند مدخل السجن حتى ما بعد الساعة التاسعة والنصف مساء دون معرفة مصيرهم ودون الحصول على أي معلومات من داخل السجن.

فيما اتخذت المحكمة الإسرائيلية هذه الاجراءات، بعد إعلان إدارة السجن صباح اليوم الاثنين عن اصابة ضابط من طاقم الحراسة الاسرائيلية بجراح بعد مهاجمته بأداة حادة من قبل أحد الاسرى في قسم 12.

وجاءت هذه الاجراءات ضد كافة الاسرى البالغ عددهم نحو ألف أسير، في خطوة ضمن سياسة العقاب الجماعي.

وكانت قوات النحشون اقتحمت الاقسام كافة وقطعت زيارة الاهالي التي كانت مقرره اليوم الاثنين، وزجت ببعض الاسرى في زنازين انفرادية.