صحيفة عبرية تكشف: نتنياهو فشل في عقد صفقة مع المغرب

كشفت وسائل إعلام عبرية، أن رئيس حكومة الاحتلال المؤقت بنيامين نتنياهو، حاول إبرام صفقة ثلاثية بين الولايات المتحدة واسرائيل والمغرب، يتم بموجبها ان تعترف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية المتنازع عليها، مقابل تطبيع المغرب علاقاتها مع تل ابيب.

يشار إلى أن دول المغرب العربي لا تربطها علاقات دبلوماسية رسمية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

ووفقاً لصحيفة تايمز أوف اسرائيل، فإن نتنياهو حاول جاهداً الترويج للصفقة لتظهر للعلن على انها انجاز له، إلا أن واشنطن قابلت مبادراته بالرفض الشديد وخاصة في عهد مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون.

وتابعت الصحيفة، أن نتنياهو بعد إقالة بولتون حاول مرة أخرى مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو، للوصول لغرضه إلا أن البيت الأبيض لم يوافق حتى الآن على الصفقة.