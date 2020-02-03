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اعتقال فتيين وابعاد 4 مقدسيين من الاقصى

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 21:33 - 03 فبراير 2020
مواجهات واعتقالات في القدس مواجهات واعتقالات في القدس
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اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الاثنين فتيين مقدسيين من ساحات المسجد الأقصى المبارك.

وأصدرت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي قرارات بحق 4 مقدسيين بالإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك.

ووفقًا لمصادر محلية فإن قوات الاحتلال اعتقلت الفتيين زيد غراب واسلام الطويل، من منطقة باب الرحمة داخل المسجد الأقصى.

فيما سلمت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي المواطن اسلام اغبارية من الداخل الفلسطيني، إضافة إلى موظف الأوقاف الإسلامية رائد زغير، والناشط محمد الشلبي، قرارات تقضي بإبعادهم عن الأقصى لمدة 6 أشهر.

كما أبعدت مخابرات الاحتلال المواطن محمد أمارة عن الأقصى لمدة أسبوع، وعليه الحضور مجددا للتحقيق بعد انتهاء فترة ابعاده.

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