الصين تشيد مستشفى ضخم في 8 أيام فقط للتصدي لـ كورونا

انتهت عمليات بناء مستشفى طوارئ يضم ألف سرير أُنشئ خصيصا لعلاج مرضى فيروس "كورونا" في الصين.

وقالت وسائل الإعلام الحكومية إن "هووشينشان" (Huoshenshan)، الذي شُيّد في نحو 8 أيام فقط، أصبح جاهزا لاستقبال المرضى اعتبارا من يوم الاثنين 3 فبراير.

وتبلغ مساحة المستشفى 269 ألف قدم مربعة، وهو واحد من مبنيين جديدين أُنشئا في ووهان، في أعقاب إعلان منظمة الصحة العالمية عن حالة الطوارئ العالمية.

Inside China’s first coronavirus hospital built in just eight days as 1,000 bed unit opens tomorrow https://t.co/Wl0TPAQzyo

وتقوم السلطات الصينية ببناء مستشفى ثان على بعد نحو 25 ميلا من "هووشينشان"، يسمى "ليشينشان" (Leishenshan). ومن المتوقع افتتاح المستشفى، بسعة 1600 سرير، يوم الأربعاء القادم.

Time-lapse: Leishenshan Hospital under construction in Wuhan, China. This is the 2nd #SARS treatment-model facility in the city. #coronavirus #pneumonia pic.twitter.com/yO5uWnrWmz