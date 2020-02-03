جنين: العثور على جثة شاب مشنوقًا وسط قرية أبو ضعيف

عثرت طواقم الإسعاف الأحمر في مدينة جنين على جثة شاب مشنوقًا في قرية دير أبو ضعيف شرق مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

مدير إسعاف الهلال الأحمر في جنين محمود السعدي قال: "تم العثور على جثة شاب في العشرينات من العمر مشنوقا في قرية دير أبو ضعيف".

وأوضح السعدي في تصريحات إعلامية، بأن الإسعاف نقل جثة الشاب إلى مستشفى الدكتور خليل سليمان الحكومي في المدينة.

كما أكدت مصادر محلية بأن الشرطة الفلسطينية في جنين باشرت إجراءات التحقيق للكشف عن تفاصيل الواقعة.