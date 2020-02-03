نتنياهو يؤكد على قوة العلاقة مع السودان خلال لقائه بالبرهان

أكد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اليوم الاثنين، على قوة العلاقة الثنائية مع جمهورية السودان.

وجاء ذلك خلال لقاء نتنياهو برئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان خلال زيارته إلى أوغندا.

ووفقًا لبيان صادر عن مكتب نتنياهو فإن نتنياهو والبرهان تحدثا عن العلاقة بين "الاحتلال" والسودان، مؤكدان على قوة العلاقة بينهما.

وزعم بيان مكتب نتنياهو بأن رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان يريد من خلال اللقاء مساعدة دولته في الدخول في عملية حداثة.

وأوضح بيان نتنياهو بان البرهان يريد أيضًا إخراج بلاده من العزلة ووضعها على خريطة العالم.