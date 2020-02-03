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أوغندا تقرر فتح سفارة لها في القدس

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 19:30 - 03 فبراير 2020
أوغندا أوغندا
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قررت دولة أوغندا اليوم الاثنين الاعتراف بإسرائيل وفتح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة.

ووفقًا للقناة 13 الإسرائيلية، فإن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أكد أن أوغندا قررت فتح سفارة لها في القدس.

وأضاف نتنياهو وفقًا للقناة 13 "سنفتح سفارة لـ"إسرائيل" في عاصمة أوغندا".

وأكد نتنياهو على أن علاقات "إسرائيل" مع دول إفريقيا تتوسع وآخذة بالتحسن والتطور.

أوغندا

أوغندا أو رسميًا جمهورية أوغندا هي بلد غير ساحلي في شرق أفريقيا، وتعرف بأنها "لؤلؤة أفريقيا".

يحدها من الشرق كينيا ومن الشمال جنوب السودان ومن الغرب جمهورية الكونغو الديمقراطية ومن الجنوب الغربي رواندا وتنزانيا من الجنوب.

 

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