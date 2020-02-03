إيران تطلق قمرًا صناعيًا جديدًا نهاية الأسبوع الجاري

أعلنت الجمهورية الاسلامية الإيرانية، اليوم الاثنين، أنها ستطلق قمرًا صناعيًا جديدًا نهاية الأسبوع الجاري.

وكتب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي، في تغريدة عبر موقع "تويتر": "لا نخشى الفشل ولن نفقد الأمل. بصلواتكم وثقتكم في الله سيكون قمر ظفر الصناعي بحلول نهاية هذا الأسبوع متجها نحو مدار يبعد 530 كيلومترا عن الأرض".

وتخشى الولايات المتحدة الأمريكية استخدام ايران التكنلوجيا البالستية بعيدة المدى عبر وضع الأقمار الصناعية في مدارها الفضائي، لإطلاق رؤوس حربية نووية.

وتنفي ظهران مزاعم أمريكا، وأن يكون نشطاء الأقمار الصناعية غطاءً لتطوير الصواريخ.

وأطلقت إيران 3 أقمار صناعية أعوام 2009، 2011، 2012، ونجحت في إيصال قمرها الصناعي الثالث "نافذ" محلي الصنع إلى المدار.