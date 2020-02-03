قائمة المنتجات "الاسرائيلية" التي ستمنع دخولها الحكومة الفلسطينية

أعلنت الحكومة الفلسطينية اليوم الاثنين عن قائمة من السلع التي تنوي منع ادخالها من الجانب "الاسرائيلي".

و قال وزير الزراعة، رياض العطاري إن القرار يأتي رداً على قرار وزير حرب الاحتلال، نفتالي بينيت بعدم ادخال المنتجات الزراعية الفلسطينية للأسواق "الاسرائيلية".

و من ضمن السلع التي ستمنع الحكومة دخولها من "اسرائيل" (الخضار و الفواكه و المياه المعدنية و المشروبات الغازية ).

و اعلنت وزارة حرب الاحتلال أمس الأحد بدء العمل بوقف استيراد المنتجات الزراعية الفلسطينية.

ويأتي هذا القرار، بحسب وزارة الاحتلال ردا على المقاطعة الفلسطينية لاستيراد الماشية من الجانب الإسرائيلي منذ أشهر عدة ضمن الجهود الفلسطينية المبذولة للانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل.