تحديد مصدر فيروس كورونا وكيف انتقل إلى الانسان

رجح علماء صينيون أن يكون فيروس كورونا الجديد، قد نشأ في الخفافيش مثله في ذلك مثل فيروس "سارس"، من ثم انتشر في الصين وعدد من الدول الأخرى

وقال علماء الصينيون، الاثنين، إن لديهم مزيدا من الأدلة على أن الفيروس الجديد نشأ على الأرجح في الخفافيش.

ففي بحثين علميين، نشرا الاثنين في دورية "جورنال نيتشر"، ذكر العلماء أن تسلسل مجموع التركيب الجيني المأخوذ من عدة مرضى في ووهان يبين أن فيروس كورونا الجديد يرتبط ارتباطا وثيقا بالفيروسات المسببة لمرض الالتهاب الرئوي الحاد، المعروف باسم "سارس".

وفي واحدة من الدراستين، قال الأستاذ في معهد ووهان لعلم الفيروسات، شي تشن لي وزملاؤه، إن تسلسل مجموع التركيب الجيني المأخوذ من 7 مرضى يتطابق بنسبة 96 في المئة مع فيروس كورونا لدى الخفافيش، حسبما نقلت "الأسوشيتد برس".

ويعتقد أن "السارس" نشأ أيضا في الخفافيش، على الرغم من أنه انتقل إلى قطط الزباد قبل أن يصيب الناس في التفشي العالمي للمرض الذي حدث عامي 2002 و2003.

الجدير بالذكر أن العلماء يشتبهون في أن أحدث انتشار لفيروس كورونا الجديد في الصين بدأ في سوق للمأكولات البحرية في مدينة ووهان.

وتقول الرواية الدارجة أن العديد من الحيوانات البرية كانت معروضة للبيع غير أن الحيوان مصدر الفيروس لم يتم تحديده بعد.

هذا ما أكده أستاذ علم الفيروسات في جامعة ريدنغ، الذي لم يطلع على الدراسات السابقة إذ قال: " هذا الفيروس عبارة عن نسخة من سارس تنتشر بسهولة أكبر ولكنها تسبب ضررا أقل".