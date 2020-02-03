الزراعة: خسائر المزارعين في غزة بسبب المبيدات السامة وصلت مليون وربع مليون دولار

قالت وزارة الزراعة الفلسطينية في قطاع غزة "إن قيمة الخسائر التي تكبدها مزارعي المناطق الحدودية شرق وشمال قطاع غزة، جراء رش الاحتلال المبيدات السامة بشكل متكرر منذ أيام بلغت مليون وربع مليون دولار".

وأشارت الوزارة في بيان صحفي إلى أن الخسائر الأولية التي بلغت مليون وربع مليون دولار امريكي تمثل جريمة إسرائيلية مكتملة الأركان"، لافتة ان المحاصيل الزراعية تعرضت للمبيدات الإسرائيلية، محملة الاحتلال تبعات الجريمة وتعويض المزارعين عن خسائرهم.

ولفت الوزارة ان الاحتلال رش المبيدات في 14 من الشهر الماضي وشمل ذلك كافة المناطق الشرقية من الشمال حتى الجنوب، مشيرة إلى أن هذه الجريمة مستمرة منذ العام 2000 وحتى اليوم، مبينةً أن قوات الاحتلال تقوم بإشعال النيران لمعرفة اتجاه الرياح وتعطي التعليمات لرش المبيدات حتى يكون الضرر على أرضي المزارعين الفلسطينيين أكبر.

وقالت وزارة الزراعة إنها أعطت تعليمات للمزارعين والتجار بعدم قطف المزروعات المصابة وبيعها في الأسواق، مؤكدة أنها عملت على إتلاف كميات كبيرة غير التي أتفلها المزارعين أنفسهم من المزروعات المتضررة.

















