ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

الزراعة: خسائر المزارعين في غزة بسبب المبيدات السامة وصلت مليون وربع مليون دولار

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 16:32 - 03 فبراير 2020
طائرات الاحتلال ترش المبيدات السامة على الأراضي الزراعية شرق قطاع غزة طائرات الاحتلال ترش المبيدات السامة على الأراضي الزراعية شرق قطاع غزة
جوال
مشاركة

قالت وزارة الزراعة الفلسطينية في قطاع غزة "إن قيمة الخسائر التي تكبدها مزارعي المناطق الحدودية شرق وشمال قطاع غزة، جراء رش الاحتلال المبيدات السامة بشكل متكرر منذ أيام بلغت مليون وربع مليون دولار".

وأشارت الوزارة في بيان صحفي إلى أن الخسائر الأولية التي بلغت مليون وربع مليون دولار امريكي تمثل جريمة إسرائيلية مكتملة الأركان"، لافتة ان المحاصيل الزراعية تعرضت للمبيدات الإسرائيلية، محملة الاحتلال تبعات الجريمة وتعويض المزارعين عن خسائرهم.

ولفت الوزارة ان الاحتلال رش المبيدات في 14 من الشهر الماضي وشمل ذلك كافة المناطق الشرقية من الشمال حتى الجنوب، مشيرة إلى أن هذه الجريمة مستمرة منذ العام 2000 وحتى اليوم، مبينةً أن قوات الاحتلال تقوم بإشعال النيران لمعرفة اتجاه الرياح وتعطي التعليمات لرش المبيدات حتى يكون الضرر على أرضي المزارعين الفلسطينيين أكبر.

وقالت وزارة الزراعة إنها أعطت تعليمات للمزارعين والتجار بعدم قطف المزروعات المصابة وبيعها في الأسواق، مؤكدة أنها عملت على إتلاف كميات كبيرة غير التي أتفلها المزارعين أنفسهم من المزروعات المتضررة.

 

طائرات الاحتلال ترش المبيدات السامة على الأراضي الزراعية شرق قطاع غزة (9).JPG
طائرات الاحتلال ترش المبيدات السامة على الأراضي الزراعية شرق قطاع غزة (6).JPG
طائرات الاحتلال ترش المبيدات السامة على الأراضي الزراعية شرق قطاع غزة (5).JPG
طائرات الاحتلال ترش المبيدات السامة على الأراضي الزراعية شرق قطاع غزة (4).JPG
طائرات الاحتلال ترش المبيدات السامة على الأراضي الزراعية شرق قطاع غزة (3).JPG
طائرات الاحتلال ترش المبيدات السامة على الأراضي الزراعية شرق قطاع غزة (1).JPG
طائرات الاحتلال ترش المبيدات السامة على الأراضي الزراعية شرق قطاع غزة (2).JPG
رش مبيدات
 

الأكثر مشاهدة

متعلقات