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أدلة دامغة بحوزة الجمهورية الصينية تثبت منشأ فيروس كورونا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:20 - 03 فبراير 2020
محاولة محاربة الصينيين فيروس كورونا محاولة محاربة الصينيين فيروس كورونا
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كشفت أطباء صينيون، اليوم الاثنين، انّه يوجد بحوزتهم أدلة دامغة على ان حيوان الخفافيش، المسؤول عن نشأة فيروس كورونا الجديد.

ونشر العلماء، بحثين علميين، جاء فيهما ان مجموع التركيب الجيني المأخوذ من المصابين بالفيروس الجديد، يتطابق مع اعراض فيروس سارس الذي سببه الخفافيش، بسبة 96%، وفق ما اورده موقع سكاي نيوز العربية.

وكان الاطباء الصينيين، قد رصدوا فيروس "السارس" الذي تفشى بين الاشخاص، في عامي 2002، و2003، وأكدوا ان المسبب الرئيس للفايروس هو الخفافيش، قبل ان ينتقل إلى القطط.

وأعلنت الجمهورية الصينية، ارتفاع عدد الوفيات المصابة بفيروس كورونا إلى 361 شخصًا، بالإضافة إلى 2829 اصابة، بحسب الاحصائيات الرسمية، وفق الاناضول.

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