إغلاق المجال الجوي لأحد مطارات مدريد الدولية لسبب طارئ

أغلقت إدارة مطار باراخاس الدولي الاسباني في مدريد المجال الجوي لمدة ساعتين، اليوم الاثنين، وذلك بعد رصد عدة طائرات مسيرة في الأجواء.

وقالت مصادر في وزارة النقل الاسبانية، إنه تم رصد طائرات مسيرة في منطقة إقلاع بموازاة المطار، فيما بدأت الشرطة في إجراء التحقيقات الخاصة بالأمر.

وكتبت وزارة النقل الاسبانية في تغريدة لها: " إن المجال الجوي لمطار مدريد باراخاس الدولي أغلق"، مطالبة المسافرين بالرجوع إلى سلطا المطار لأي تفاصيل.

وقامت هيئة الطيران الاسبانية بتحويل الرحلات القادمة إلى مطارات أخرى مفعلة إجراءً خاصًا لوقف الهبوط والإقلاع.