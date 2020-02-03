صحيفةعبرية تكشف ارتفاع اعداد المستوطنين في الضفة

كشفت صحيفة "يسرائيل" العبرية، اليوم الاثنين، ارتفاع اعداد المستوطنين المتطرفين في مستوطنات الضفة المحتلة العام الماضي 2019، منذُ ست اعوام، الذي شهد انخفاض في النمو السكاني للمستوطنين، بعد الاستيلاء على اراضي المواطنين الفلسطينيين.

وذكرت الصحيفة، انه وفق معطيات "إسرائيلية"، ان ارتفاع حضور المستوطنين في الضفة، ستشكل انقلابًا سكانيًا استيطانيًا، مشيرًا إلى انه وصل نسبة الارتفاع إلى 3.4%.

واشارت الصحيفة، إلى أن زيادة الاسرائيليين يعود إلى الزيادة للوتيرة السريعة في البناء الاستيطاني في جميع انحاء الضفة المحتلة.

وكان، تحليل "إسرائيلي" صادر عن مجلس المستوطنات (يشع) في الضفة، قد أظهر زيادة عدد المستوطنين في عام 2019، بنسبة 3.4%، وفي عام 2020 1.9%، وأشار التقرير، إلى أن الزيادة هي أعلى من ضعف معدل النمو السكاني في الكيان المحتل.

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