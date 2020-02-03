"الأونروا" تناشد من أجل توفير 149 مليون دولار على الأقل

ناشدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" من أجل الحصول على مبلغ 149 مليون دولار على الأقل لتمويل خدمات الوكالة الأساسية.

وأكد مدير عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) في الأردن محمد آدار، اليوم الاثنين، ضرورة توفير المبلغ، لتقديم الخدمات الأساسية.

وأوضح آدار أن الأونروا تقوم بتقديم خدمات التعليم، والرعاية الصحية، والإغاثة، والخدمات الاجتماعية، والحماية، والبنية التحتية للمخيمات وتحسينها، وبرنامج الإقراض الصغير، المقدمة لما مجموعه 2.3 مليون لاجئ فلسطيني مسجل في الأردن لعام 2020.

الجدير بالذكر أن 17000 لاجئ فلسطيني من القادمين من سوريا يستفيدون كذلك من خدمات "الاونروا".

ويأتي عرض أولويات الأونروا في الأردن لعام 2020 ومتطلباتها المالية في أعقاب تمديد الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخراً لمهام ولاية الأونروا لمدة ثلاث سنوات إضافية، ولغاية حزيران 2023.

في عام 2019، قدمت الأونروا في الأردن خدمات تعليمية لأكثر من 118000 طالب يدرسون في 169 مدرسة تابعة للأونروا موزعة في جميع أنحاء المملكة، وقدمت 47 دورة لأكثر من 3081 طالبًا يدرسون في أحد مركزي التدريب المهني التابعة للاونروا، وقدمت الخدمات الصحية لأكثر من 1.2 مليون في 25 عيادة صحية وأربع وحدات طب أسنان متنقلة، ودعمت ما يقرب 59000 لاجيء بمساعدة نقدية من الوكالة من خلال شبكة الأمان الاجتماعي.

الأزمات المالية المتكررة وبيئة التمويل الصعبة تزامناً مع احتياجات لاجئي فلسطين المتزايدة، يؤدي الى تحديات كبيرة مثل: الصفوف المكتظة واعتماد نظام الفترتين في مدارس الاونروا، تزايد الضغط على مراكز الأونروا الصحية والصيدليات، وإزالة اطنان القمامة يومياً بسبب التمدن المتزايد وانتشار الأعمال التجارية غير الرسمية على نطاق صغير.