الزراعة بغزة تعلن المناطق الزراعية التي قام الاحتلال برشها "مناطق منكوبة"

أعلنت وزارة الزراعة في قطاع غزة، قيمة الخسائر التي تكبدها مزارعي المناطق الحدودية شرق وشمال قطاع غزة، جراء رش الاحتلال المبيدات السامة بشكل متكرر منذ أيام.

و قالت الوزارة خلال مؤتمر صحفي عقدته ظهر اليوم الاثنين بأن الخسائر بلغت مليون وربع مليون دولار(1.25 مليون).

و أشارت الى أن هذه التقديرات هي تقديرات أولية تأتي في ظل استمرار جريمة الاحتلال ومواصلة الوزارة حصر الأضرار، معلنة المناطق التي تعرضت للمبيدات أنها مناطق منكوبة.

وشددت أن على الاحتلال تحمل تبعات الجريمة وتعويض المزارعين عن خسائرهم، مشيرة إلى أن رش المبيدات بدأ في 14 من الشهر الماضي وشمل ذلك كافة المناطق الشرقية من الشمال حتى الجنوب، مشيرة إلى أن هذه الجريمة مستمرة منذ العام 2000 وحتى اليوم.

وشرحت الوزارة كيف أن قوات الاحتلال تقوم بإشعال النيران لمعرفة اتجاه الرياح وتعطي التعليمات لرش المبيدات حتى يكون الضرر على أراضي المزارعين الفلسطينيين أكبر.

وقالت الوزارة إنها أعطت تعليمات للمزارعين والتجار بعدم قطف المزروعات المصابة وبيعها في الأسواق، مؤكدة أنها عملت على إتلاف كميات كبيرة غير التي أتفلها المزارعين أنفسهم من المزروعات المتضررة".

كما وأدانت الجريمة بحق المزارعين، مطالبة المنظمات الدولية وحقوق الإنسان للوقف على الأضرار وتوثيقها عن قرب، مشددة على ضرورة فضح جريمة الاحتلال وكذبه بأن ممارساته لا تؤثر على المزروعات والتربة، والضغط عليه لتعويض المزارعين عن الخسائر التي تكبدوها.