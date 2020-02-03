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وزارة الأوقاف تعلن عن أسماء المرشحين للحج للعام 2020

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:52 - 03 فبراير 2020
حجاج بيت الله الحرام على صعيد عرفات حجاج بيت الله الحرام على صعيد عرفات
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أعلنت وزارة الأوقاف في غزة عن أسماء حجاج المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) المقبولين والمعتمدين للحج هذا العام 1441ه/2020م، وذلك وفقاً للكشف المسلسل ضمن القرعة العامة المجدولة، التي تم إجراؤها عام 2013م.
وأشارت لجنة الحج في وزارة الأوقاف أن الأسماء المعلنة عليهم دفع مبلغ (1500) ألف وخمسمائة دينار أردني كدفعة اولى من رسوم الحج، وذلك في أحد فروع البنك الإسلامي الفلسطيني أو البنك الإسلامي العربي بالمحافظات الجنوبية.

وأشارت الوزارة إلى أن تحصيل رسوم الدفعة الأولى سيبدأ صباح يوم الأربعاء الموافق 5/2/2020م، وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 13/2/2020م، مشيرةً إلى أنَّها لن نقبل بأي إيداعات بعد هذا التاريخ.

 

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