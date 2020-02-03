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كشف اسماء الحجاج المقبولين لأداء فريضة الحج لهذا لعام 2020

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 14:55 - 03 فبراير 2020
حجاج حجاج
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أعلنت وزارة الاوقاف و الشؤون الدينية اليوم الاثنين اسماء الحجاج المقبولين لأداء فريضة الحج لهذا العام 2020، و ذلك حسب كشوفات القرعة المجدولة.

و دعت الوزارة الحجاج الواردة اسماؤهم في الكشوفات لتسديد القسط الاول من رسوم الحج، و قيمتها 1500 دينار في احد فروع البنك الاسلامي الفلسطيني او البنك الاسلامي العربي في قطاع غزة، حيث يبدأ الدفع من نهار يوم الاربعاء الموافق 5/2/2020، و ينتهي يوم الخميس 13/2/2020.

و اكدت الوزارة انها لن تقبل أي ايداعات بعد التاريخ المحدد، مشددة على ضرورة تسليم فيشة الدفع في احدى شركات الحج المرخصة لدى الوزارة، و الت ينوي الحاج السفر للحج من خلالها.

 

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