طهران تطلق قمراً صناعياً نهاية الأسبوع الحالي

كشف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي النقاب عن عزم بلاده إطلاق قمر "ظفر" الصناعي في نهاية الاسبوع الجاري.

وأوضح جهرمي أنَّ طهران لا تخشى الفشل في اطلاق قمر ظفر، مشيراً إلى أنَّ ايران مصممة على اطلاق قمر ظفر الصناعي قبل نهاية الاسبوع الجاري.

واضاف: ان قمر ظفر الصناعي الايراني سيطلق على متن الصاروخ الحامل الايراني "سيمرغ" ويستقر على ارتفاع 530 كيلومترا عن سطح الأرض، معرباً عن امله في نجاح عملية الاطلاق وبدء مرحلة جديدة من تطور ايران في هذا المضمار.

ويتولى قمر ظفر الصناعي ثلاث مهام هي التصوير وتخزين المعلومات وارسالها وقياس الاشعاعات الفضائية على مدى 3 أعوام وصنع وفق نموذجين هما ظفر 1 وظفر 2 على يد المختصين والخبراء في جامعة ايران للعلوم والتكنولوجيا بطهران.