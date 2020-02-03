عباس ينوي مغادرة الضفة في جولة طويلة نسبياً

نقلت صحيفة يديعوت احرونوت العبرية عن مصادر فلسطينية قولها "إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" ينوي مغادرة الضفة المحتلة في جولة خارجية لفترة طويلة، وذلك لتجنب الضغوط الأمريكية والإسرائيلية، حال تصاعد الموقف في الضفة المحتلة.

وأضافت: عباس يسعى لتجنب الضغوط الأمريكية والإسرائيلية في حال تصاعد الموقف الميداني في الضفة المحتلة، لافتةً "كأنه يقول لمن خلفه افعلوا ما تريدون".

وأوضحت الصحيفة ان "الإدارة الأمريكية ترغب في أن تكون عملية ضم المستوطنات وغور الأردن والقدس دفعة واحدة"، بينما يريد بنيامين نتنياهو الضم على مرحلتين، على أن "تكون المرحلة الأولى ضم غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات، والمرحلة الثانية تشمل ضم كل المناطق المفتوحة".