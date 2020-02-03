الافراج عن الفتى المقدسي أبو غزالة وتأجيل محاكمة 4 آخرين

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن الفتى المقدسي مصعب أبو غزالة اليوم الاثنين، بعد قضاء شهرين في سجن "اوفيك".

الجدير بالذكر أن الفتى أبو غزالة قام بتسليم نفسه من أجل قضاء حكمه في سجون الاحتلال، رافضًا أن يتم سجنه في قسم السجناء الجنائيين، فتم عزله خلال فترة اعتقاله، كما أمضي عدة شهور في الحبس المنزلي.

وفي سياق متصل، أجلت محكمة الاحتلال اليوم محاكمة الشاب يوسف عابدين (18 عامًا)، والفتية إيهاب اسكافي ونور غيث ومحمد شويكي ليوم الأربعاء المقبل، وهم من سكان حي الثوري ببلدة سلوان، علمًا أنهم اعتقلوا الأسبوع الماضي.

كما أفرجت سلطات الاحتلال عن الفتى حبيب ابو شوشة، بعد اعتقاله صباح اليوم والتحقيق معه عدة ساعات في مخفر الشرطة في باب الأسباط بالقدس القديمة.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أفرجت عن الفتى المقدسي عبد الرحمن ظاهر محمود الشرياني (17 عامًا)، مساء أمس الأحد بعد ان أمضى ستة أشهر في السجن.