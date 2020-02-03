حفيد مبارك ينشر الصورة الأولى لجده بعد دخوله المستشفى

انتشرت العديد من الاشاعات حول وفاة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك في الآونة الأخيرة، لكن حفيد مبارك خرج بصورة ليرد على كل تلك الأخبار.

ونشر عمر مبارك حفيد الرئيس المصري السابق أول صورة لجده بعد الأزمة الصحية التي ألمت به، وذلك عبر حسابه الخاص على موقع "انستغرام".

ودخل مبارك إلى المستشفى على إثر وعكة صحية ألمت به، وظهر في الصورة مرتديًا روبًا منزليًا، فيما كان حفيده عمر يقبل رأسه.

وعلق عمر على الصورة قائلًا: "‏كل الحب والتقدير". وحظيت الصورة على إنستغرام بحوالي 8800 إعجاب، وذلك بعد نحو 5 ساعات من نشرها.