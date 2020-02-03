الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الثلاثاء

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الاثنين أن السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة ليوم غدٍ الثلاثاء سيكون للحافلات الرابعة والخامسة، والسادسة حتى الرقم (101) من كشف (2020/3).

و دعت الوزارة المسافرين بضرورة التواجد صباح غد الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مشيرة الى أن إرفاق الأطفال يتم فقط من خلال صالة التسجيل بغزة، وليس الصالة الخارجية للمعبر.

و لفتت الى انه يمنع استبدال أسماء المسافرين إلا للوالدَين أو الأبناء فقط، مطالبة المسافرين بالالتزام بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر.

وشددت على ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

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