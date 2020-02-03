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44 مستوطناً يقتحمون باحات المسجد الاقصى واعتقال شاب قرب باب حطة

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 13:03 - 03 فبراير 2020
متطرفون متطرفون
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اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الاثنين 3/2/2020، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية، بأن 44 مستوطنا و85 طالبا يهوديا يرافقهم 11 موظفا وضابطا من حكومة الاحتلال نفذوا جولات استفزازية في باحاته، خصوصا مصلى باب الرحمة، قبل أن يغادروا من جهة باب السلسلة.

وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال شابا لم تعرف هويته بعد، قرب باب حطة أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، واعتدت على النسوة بالضرب والدفع خلال تواجدهن أمام مركز شرطة "القشلة" في القدس، واعتقلت المرابطة منتهى امارة بعد ضربها.

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