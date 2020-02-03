عباس: خطة ترامب لا تعطينا غير 6% من أراضي الضفة وغزة

هدد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أنه سيوقف التنسيق الأمني، عقب الإعلان عن "صفقة القرن"، محملًا "إسرائيل" المسؤولية الكاملة حال استمر المشروع الأمريكي.

وقال عباس خلال كلمته في مجلس الوزراء برام الله، إن خطة ترامب لا تعطينا غير 6% من أراضي الضفة وغزة وهي تقسم الدولة الفلسطينية إلى ستة أقسام، مردفًا: "رفضنا أن تكون أميركا وسيطاً ولن تكون وحدها بعملية السلام".

وأضاف: "إذا استمر الأمريكان في هذا المشروع، فالمقاطعة موجودة، ونحن قاطعناهم وقلنا أن أننا لن نتحدث مع الإدارة الأمريكية، والبيت الأبيض، ولسنا عدميين ولن نتراجع الا إذا تراجعوا وقبلوا بالمفاوضات على أساس الشرعية الدولية".

وأشار عباس، إلى أن أمريكا لم تعطنا منذ اتفاق أوسلو ولغاية الآن أي نقطة إيجابية، مشددًا على أن "صفقة القرن" تنتقص من الحقوق الفلسطينية"

وثمن المواقف العربية ضد "صفقة القرن"، قائلًا: "العرب وقفوا وقفة رجل واحد ضد".