مسؤول بمالية غزة يوضح..إلى أين وصلت أزمة الغاز وموعد رواتب الموظفين؟

تتواصل أزمة الغاز في قطاع غزة منذ اكثر من شهر وسط جهود حثيثة ، للتخفيف من آثارها والبحث عن طرق للحيلولة دون استمرارها ، وسط تعليمات برفع سعر اسطوانة الغاز المنزلي من 55 شيقلاً لـ57 شيقلاً ، وربط الرفع بالغاز "الاسرائيلي" ، والخشية من تأثر تفجير خط الغاز المصري على الكميات الواردة من مصر لقطاع غزة ..

العديد من النقاط التي تخص غاز الطهي ، ورواتب موظفي غزة ونسبة الصرف اوضحها بيان بكر مسؤول العلاقات العامة بوزارة المالية بغزة اليوم الاثنين 3/2/2020 ، الذي أكد أنه تم إدخال كمية كبيرة من غاز الطهي من مصر لقطاع غزة ، هي الأكبر منذ بداية الأزمة، متوقعاً حدوث انفراجة بسيطة مع دخول كميات الغاز بالأمس.

وقال بكر خلال تصريحات لإذاعة القدس وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم الاخبارية": "إذا ما استمر إدخال الغاز باستمرار ستنتهي الأزمة ، موضحاً أن الاحتياج اليومي لقطاع غزة في فصل الشتاء بمقدار 250 طناً، وأن سبب التذبذب في دخول كميات الغاز لعدم وجود جدول لدخول الكميات حيث أن الأمر يحتاج إلى متابعة بشكل يومي.

وحول تأثر كميات الغاز التي تدخل قطاع غزة عبر مصر بتفجير خط الغاز المصري الليلة الماضية ، قال : لا علاقة للغاز الذي يدخل القطاع بخط الغاز المصري "الإسرائيلي"، كون أن خط الغاز الذي تم تفجيره بالأمس خام، في حين أن الغاز الذي يدخل لغزة من مدينة السويس يكون جاهزاً للاستخدام، ولا علاقة لنا فيه، معرباً عن أمله أن لا نتأثر بهذا الحادث.

وحول سبب رفع اسطوانة الغاز المنزلي من 55 شيقلاً لـ75 شيقلاً ، رد بكر: "إن سعر الغاز الذي يتم إدخاله من الجانب "الاسرائيلي"، يتم إبلاغنا بأسعاره من الادارة العامة للبترول برام الله" ، وقد ابلغتنا بزيادة في سعره بمقدار 2 شيقل .

حول سبب رفع سعر الغاز المصري رغم ان القرار له علاقة بالغاز الاسرائيلي: أوضح ان الازمة السابقة التي كانت مع الجانب المصري ، كانت بسبب مطالبة الاخيرة برفع طن الغاز 2 دولار ، الا ان مالية غزة قررت ان لا يتحمل المواطن الغزي قرار الرفع ، وان يتم الابقاء على الاسعار كما هي حتى تم رفع سعر الغز "الاسرائيلي" تم توحيد السعر مع المصري بزيادة ال2 شيقل.

أشار الى ان الجانب "الاسرائيلي" مخصص لقطاع غزة حصة بمقدار 5 شاحنات ، الا انه ولا لو مرة بالأمس أدخل بالأمس ولأول مرة تدخل 7 شاحنات.

وكانت وزارة المالية في قطاع غزة، كشفت بالأمس ، عن سبب ارتفاع سعر أسطوانة الغاز سعة 12 كجم، حيث ازداد سعرها اثنان شيكل.

وقالت وزارة المالية في بيان مقتضب لها: "تنوه الإدارة العامة للبترول في وزارة المالية للسادة المواطنين، بأن سبب رفع سعر أسطوانة الغاز سعة 12 كجم من 55 شيكل إلى 57 شيكل الشهر الحالي فبراير/2020، أي بزيادة 2 شيكل، جاء نتيجة طبيعية لرفع سعر الأسطوانة في الضفة الغربية من 62 شيكل إلى 64 شيكل".

وعن رواتب موظفي غزة ، قال" لا جديد بشأن نسبة الصرف حيث ان النسبة كما هي ، مشيراً الى ان موعد الصرف سيكون الاسبوع القادم .

ويشار الى ان مسلحين، فجّروا مساء امس، الأحد، خط الغاز الرابط بين مصر وإسرائيل بالقرب من منطقة بئر العبد في محافظة شمال سيناء المصرية.

أفادت مصادر محلية وأهلية في مدينة العريش المصرية، أنهم شاهدوا ألسنة النيران تتصاعد من مسار خط الغاز الطبيعي بين "إسرائيل" ومصر.

وبدأ الاحتلال الإسرائيلي منتصف الشهر الماضي بتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر عبر خط يمتد من سواحل عسقلان أسفل سطح البحر ليصل إلى محطة في منطقة الشلاق بساحل مدينة الشيخ زويد.