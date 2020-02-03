وزير الحرب "الإسرائيلي" يخطط لعملية عسكرية في غزة

قال عيديت سيلمان عضو حزب اليمين الجديد، اليوم الاثنين 3/2/2020، إن وزير الحرب نفتالي بينت يخطط للرد على إطلاق الصواريخ والبالونات من قطاع غزة. وفق القناة 7 العبرية.

وأضافت القناة، أن بينيت يخطط لعمل أكثر أهمية في المستقبل القريب في غزة، مشيرًا إلى أنه عليه أن يضع الخطة على الطاولة.

وتأتي تصريحات عضو حزب اليمين الجديد عيديت سيلمان تزامنًا مع التوترات التي تشهدها مستوطنات غلاف غزة جراء سقوط الصواريخ والبالونات. حسب زعم الاحتلال

في السياق، أشارت قناة كان العبرية، إلى أن هناك تقديرات لدى منظومة الاحتلال الأمنية باندلاع تصعيد في قطاع غزة، قبل موعد الانتخابات "الإسرائيلية".