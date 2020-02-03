الاحتلال يلغي زيارات أهالي الأسرى في سجن عوفر

ألغت ما تسمى "إدارة سجون الاحتلال، صباح اليوم الاثنين، زيارات الأهالي لأبنائهم الأسرى في سجن "عوفر"

ووفق بيان هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الإثنين، فقد زعمت إدارة السجون أن حدثاً "أمنيا" طرأ في السّجن، وعليه فقد تقرر إلغاء زيارة أهالي الأسرى.

زعمت مصلحة سجون الاحتلال، صباح اليوم الاثنين، أن أسيرًا فلسطينيًا هاجم ضابطًا "إسرائيليًا" في سجن عوفر.

ووفق الاعلام العبري، فقد أصيب الضابط "الإسرائيلي" بجروح في رقبته، فيما لم تعرف حالته الصحية.

وقالت القناة 12 العبرية، إن الأسير الذي طعن السجان "الإسرائيلي" هو ربيع أبو نواس من سنجل، وهو أحد أسرى حركة حماس.

وأشارت إدارة المصلحة إلى أن الحدث وقع في سجون عوفر، مبينة أنه يجري التعامل مع الحادثة من قبل قيادة السجن.

الجدير بالذكر، أن الأسرى في سجون الاحتلال يتعرضون لحملة شرسة من قبل إدارة سجون الاحتلال، وتقوم باقتحام غرف الأسرى والأقسام تحت حجج وذرائع واهية وتحرمهم من أبسط حقوقهم المشروعة.