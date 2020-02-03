"الصحة العالمية تحذر": الشرق الأوسط أكثر المناطق قابلية للعدوى من "كورونا"

حذرت منظمة الصحة العالمية على ضرورة تعزيز ما وصفته بـ"التدابير الوقائية" للحد من انتشار عدوى فيروس "كورونا"، خاصة في منطقة الشرق الأوسط التي تعد حسب تصنيف المنظمة من أكثر المناطق خطورة، بسبب كثافة الرحلات الجوية القادمة إليها من الصين.

وقدرت المنظمة عدد الحالات المؤكدة التي أصيبت بالفيروس بـ11953 حالة، أغلبها في الصين.

وأشارت في مؤتمر صحفي عقده مكتبها الإقليمي لشرق المتوسط في القاهرة، إلى أن الفيروس يتطور لدى نحو 20% من المصابين؛ الأمر الذي يؤدي إلى وفاة اثنين من كل مئة مصاب، في وقت لا يزال فيه عدد حالات العدوى غير محدد حول العالم.