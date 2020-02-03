الأسير جمال عمرو يدخل عامه السابع عشر داخل سجون الاحتلال

أنهى الأسير جمال إبراهيم عبد الجواد عمرو (48 عاماً) من بلدة دورا قضاء مدينة الخليل، عامه السادس عشر في سجون الاحتلال، ويدخل اليوم الثالث من فبراير عامه السابع عشر، وذلك منذ اعتقاله عام 2004.

الأسير عمرو يقضي حكماً بالسجن المؤبد، بتهمة الانتماء إلى كتائب شهداء الأقصى والمشاركة في عمليات أدت إلى مقتل وإصابة عدد من الجنود.

يذكر أن الأسير عمرو متزوج وله ابنتان وولد وقد كبروا وهو داخل السجن، وزوجته تعيش معاناة من نوع آخر حيث أن شقيقتيها نجوى عمرو، وإيمان عمرو، هما أيضاً زوجتين لأسرى داخل السجون يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد، وهما الأسير طالب عمرو ويواجه حكماً بالسجن المؤبد ل7 مرات إضافة إلى 30 عاماً أخرى منذ 16 عاماً، والآخر هو محمود عمرو والمحكوم بالمؤبد منذ العام 2002.