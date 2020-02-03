أعلنت الإدارة العامة لشرطة المرور، أن حالة الطرق في قطاع غزة 3/2/2020 تشهد حركة مرورية نشطة على كافة المفترقات و المحاور الرئيسة.

ونوهت الإدارة العامة، إلى وجود سوق النصيرات في محافظة الوسطى وسوق بني سهيلا الداخلي في محافظة خانيونس، مطالبةً من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة آمان و كافية.

وبينت، أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي مع وجود بعض الاعمال على الطريق.

وذكرت أن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياتك و الأخرين للخطر .

وسجل لدى دائرة تحقيقات حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية حادثين سير نتج عنهما إصابتين فقط، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.