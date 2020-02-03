نتنياهو يزور أوغندا.. فهل ستنقل سفارتها للقدس..؟

يزور رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، صباح اليوم الإثنين 3/2/2020، أوغندا، وسيجتمع خلالها برئيس أوغندا وعدد من قادة دول أفريقيا.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أنه من المتوقع أن يعلن الرئيس الأوغندي، خلال لقائه برئيس الوزراء نتنياهو، عن نقل سفارة بلاده إلى مدينة القدس.

وأضافت الصحيفة العبرية، أن نتنياهو، صرح قبل مغادرته: "أتمنى سماع بشائر جيدة في أفريقيا اليوم، بشائر جيدة لإسرائيل".

وأشارت الصحيفة، الى أن هذه الزيارة الثانية التي يجريها نتنياهو إلى أوغندا، حيث زارها بالعام 2016، في الذكرى السنوية الأربعين لمقتل شقيقه، يوني نتنياهو.