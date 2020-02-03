الصحة تشكّل لجنة لمواجهة فيروس كورونا

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم الاثنين، بتشكيل لجنة لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الصحة، أن فلسطين خالية تماماً من فيروس كورونا الجديد.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، الثلاثاء الماضي، أن سائحاً صينياً كان أدخل اليوم إلى مستشفى بيت جالا الحكومي بعد ظهور أعراض انفلونزا حادة عليه، وجرى تقديم اللازم له وأخذ عينات لفحصها في مختبر الصحة المركزي.

وأشارت إلى أن نتائج الفحوصات أظهرت عدم إصابته بفيروس كورونا الجديد، وأن الانفلونزا التي أصابته هي انفلونزا موسمية عادية، وسيغادر المستشفى.