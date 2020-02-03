هذا ما قد تدفعه الاردن حال الاستمرار في رفض صفقة القرن!

حذر عبد الرؤوف الروابدة رئيس الوزراء الأردني الأسبق ، أمس الأحد 2/2/2020، من حصار اقتصادي على بلاده بسبب موقف عمان من “صفقة القرن” المزعومة.

قال الروابدة: “الأردن مقبل على حصار اقتصادي، وما أتوقعه، طالما أن الأردن سيرفض صفقة القرن، أن يكون هناك شح وتشديد في القروض والمساعدات”.

وتابع: “يجب أن يكون الأردن جاهزا متقبلا لذلك، ونحن نمر في مرحلة اقتصادية ضنكة، وحتى نكون جاهزين يجب أن نربي قناعات عند الناس ويجب أن تخاطب الحكومات الشعب بمنطق ووعي ومكاشفة”.

وأردف في ذات السياق: “الكلفة ستكون غالية، والأردن يجب أن يكون جاهزا لدفع الثمن”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن ، في مؤتمر صحافي بواشنطن “صفقة القرن” المزعومة، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.

وتتضمن الخطة التي رفضتها السلطة الفلسطينية وكافة فصائل المقاومة، إقامة دولة فلسطينية “متصلة” في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.

ولقي الإعلان عن الصفقة المزعومة رفضا أردنيا واسعا، رسميا وشعبيا، مع التأكيد على “ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، وحفظ حقوقه المشروعة”.