مداهمات وتعزيزات عسكرية واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال "الاسرائيلي" فجر اليوم الاثنين 3/2/2020 ، عدداً من المواطنين من مناطق متفرقة من الضفة المحتلة بعد مداهمة منازل المواطنين .

واقتحمت قوات الاحتلال مناطق متفرقة في الضفة ، واعتقلت أربعة مواطنين.

واقتحمت قوة عسكرية "اسرائيلية" بلدة سلواد شرقا واعتقلت الشاب محمد باسم حماد بعد أن قامت بالعبث بمحتويات منزله وتفتيشه، كما اعتقلت الشاب أمير دعاس ونقلتهما إلى جهة مجهولة.

وأضافت المصادر أن الاحتلال اعتقل الأسير المحرر عبد الباسط شوابكة عقب اقتحام منزله بمدينة البيرة، فيما اعتقل الاحتلال الشاب عادي أبو عادي من قرية كفر نعمه غربا بعد مداهمة منزل أسرته.

وعززت قوات الاحتلال صباح اليوم من تواجدها على مدخل قرية النبي صالح شمال غرب المدينة، حيث قام الجنود بإنزال "روبوت" عند البرج العسكري المقام على المدخل الشرقي للقرية.

واعتقلت قوات الاحتلال فجر الاثنين شابين من بلدة بيت فوريك شرق مدينة نابلس.

وذكرت مصادر محلية أن أعدادا كبيرة من الآليات العسكرية، اقتحمت بيت فوريك فجرا، واعتقلت كلا من كنعان زلموط خطاطبة (40 عاما)، والأسير المحرر معروف نايف أبو السعود حنني، بعد مداهمة منزليهما وكسر الأبواب وترويع عائلتيهما.