ارتفاع طفيف على درجات الحرارة والجمعة منخفض جوي

توقعت الأرصاد الجوية، أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات حرارة، فيما تسيطر الأجواء الباردة في الجبال تحديدًا وباقي المناطق، أما في ساعات الليل تصبح الأجواء باردة نسبيًا.

كما توقعت ألا يطر تغيير يذكر على درجات الحرارة، فيما تكون الأجواء غائمة مع فرصة ضعيفة لتساقط الأمطار، فيما يكون الطقس بارداً نسبياً في الجبال ومائلاً للبرودة قليلاً في بقية المناطق، وتكون الأجواء باردة جدًا في ساعات الليل.

أما الأربعاء، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية العامة بحدود 4 درجات، فيما تكون الأجواء مستقرة تماماً ومعتدلة نهاراً في معظم المناطق، وتكون الجبال باردة نسبيًا، وتشتد في ساعات الليل.

وفي يوم الخميس، يطرأ انخفاض كبير على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائم جزئيًا وبارد في غالبية المناطق ، فيما تكون الفرضة مهيأة لتساقط الأمطار.

أما الجمعة، يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة وتتأثر البلاد بمنخفض جوي يشتد تدريجياً خلال النهار، وتسيطر الأجواء الباردة، كما تتساقط الأمطار على مناطق مختلفة في البلاد مصحوبة بتساقط البرد أحياناً وحدوث العواصف الرعدية.

كما توقعت الأرصاد، ألا يطرأ تغيير على درجات الحرارة، وتتساقط الأمطار في معظم المناطق وتكون مصحوبة بتساقط البرد والعواصف الرعدية.