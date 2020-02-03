احذر.. متصفح شهير يعرض أموالك للخطر!

يشكل متصفح "اوبرا" الشهير خطرًا على ملايين المستخدمين عبر نظام "أندرويد" نظرًا لدعم لتطبيقات محظورة.

وحذر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص تقريرا حول اكتشاف مجموعات أمن سيبراني أن متصفح "أوبرا" الشهير يقدم الدعم لتطبيقات مشبوهة متخصصة في تحويل الأموال المشبوهة.

ويدعم المتصفح بحسب التقرير تحويل الأموال المشبوهة والمحظورة من قبل "غوغل بلاي" الذي يعمل على أجهزة اندرويد.

وبحسب تقرير آخر أعده مركز "هيندينبرغ ريسرش"، فإن متصفح "أوبرا" يدير 4 تطبيقات أندرويد تركز نشاطها في الهند وكينيا ونيجيريا متخصصة في تحويل الأموال المشبوهة.

وبين التقرير أن تلك التطبيقات المحظورة هي "كاش بين" و"أو كاش" و"أو باي" و"أو بيسا".



وكشف التقرير أن تلك التطبيقات تعرض الأمن المعلوماتي لمستخدميها لخطر بالغ، خاصة وأنها يمكن أن تجعل بسهولة كافة بياناتهم البنكية معرضة للقرصنة من أي جهة خارجية.