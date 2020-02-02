احذر.. فمك يعجّ ببكتيريا مسببة لحالات مرضية خطيرة!

نشر موقع "اكسبريس" تقريرًا حول صحة الفم التي من الممكن أن تساعد في منع رائحة الفم الكريهة وتسوس الأسنان وأمراض اللثة.

ووفق الموقع، فإن فم الانسان يعج بالبكتيريا ويعد نقطة الدخول للأعضاء الحيوية، مشيرًا إلى أن البكتيريا يمكن أن تؤدي للعدوى والعديد من الأمراض .

وقال ريتشارد ماركيز طبيب الأسنان، إن صحة الفم مهمة للصحة الجسم بشكل عام، مبينًا أنه يعد مدخلًا لمجرى الدم والجهاز الهضمي.

ووصف ماركيز الفم بأنه "مرآة" للصحة، مشيرًا إلى أن في حال كان يعاني من مشكلات صحية، يمكن أن تظهر أولا في الفم، لافتًا في الوقت ذاته أن الفم يكشف عن علامات أمراض اللثة والسكري وغيرها.

كما أوضح ماركيز، أن نزيف اللثة يعتبر علامة كبيرة على أمراض اللثة، مضيفًا أن اللسان الأحمر أو الحاد يمكن أن يكون علامة على نقص الفيتامينات، بما في ذلك فيتامين B2 وB3 وB12.

وأضاف، أن البقع البيضاء يمكن أن تكون علامة على عدوى فطرية تعرف باسم المبيضات البيضاء.

ونصح طبيب الأسنان، بأن يكون تنظيف الأسنان بالفرشاة مرتين يوميا، إضافة إلى زيارة طبيب الأسنان كل 3 إلى 6 أشهر لإجراء فحوصات بشكل دوري.