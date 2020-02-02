كيف تحمي أطفالك من فيروس كورونا؟

قال البروفيسور سابتاواتي باردوسونو، خبير مجال التغذية في كلية الطب في جامعة اندونيسيا، إن الأطفال أقل قدرة على التحمل وأكثر عرضة للإصابة بالفيروسات، بما في ذلك فيروس كورونا.

وأكد البروفيسور ضرورة زيادة قدرة الأطفال على التحمل، من خلال اتباع نظام تغذية سليمة ونظيفة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحماية والوقاية، من خلال ثلاث فيتامينات أساسية.

وأوضح البروفيسور أن الفيتامينات لديها وظيفة مهمة وتعمل كمحاكي لنظام المناعة، مشيرًا إلى أن "هناك ثلاثة فيتامينات مهمة للأطفال، خاصة لمنع فيروس كورونا، إنها فيتامين "أ"، وفيتامين "سي"، وفيتامين "د".

فيتامين "أ"

ويعمل فيتامين "أ" على تعزيز مناعة الطفل ونموه، ومن الأطعمة التي تحتوي على الفيتامين "الأسماك والجبن والروبيان والحليب والبيض والجزر والبطاطا الحلوة والبروكلي واللفت وغيرها من الخضروات الطازجة".

فيتامين "سي"

يعد فيتامين "سي" أحد مضادات الأكسدة القوية ويمكن أن يساعد في إزالة السموم من الجسم، وكذلك تعزيز نظام المناعة لدينا، ومن الأطعمة التي تحتوي على الفيتامين "الفراولة والأناناس والقرنبيط والمانجو والكيوي والبرتقال والجوافة".

فيتامين "د"

أما فيتامين "د" فبحسب الأبحاث إلى إصابة أغلب الأشخاص حول العالم بنقص فيتامين "د" حيث يعاني حوالي50% من الأشخاص في العالم من نقص الفيتامين.

وأشار البروفيسور أن الفيتامين أحد أهم أدوات المناعة في الجسم، لافتًا إلى أنه "بالإضافة إلى إمكانية الحصول على فيتامين "د" من الشمس، يمكنك أيضًا الحصول عليه من البيض والأسماك والفطر والحبوب".

وأضاف: "يجب حماية الأطفال كذلك من التعرض للمخاطر البيئية المحيطة، وضرورة غسل اليدين بالصابون بانتظام، بعد جميع الأنشطة لأن هذا الفيروس يمكنه الالتصاق بالأشياء"