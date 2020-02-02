مهزلة "إسرائيلية".. جيش الاحتلال يطلب "استراحة 10 دقائق"

تداول نشطاء التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر فيه جنود جيش الاحتلال "الإسرائيلي" وهم يطلبون من الشبان #استراحة_10_دقائق خلال المواجهات التي اندلعت اليوم الأحد، في الخليل.

وتفاعل النشطاء مع الفيديو عبر حساباتهم عبر "تويتر"، وسط حالة من السخرية والتهكم على جيش الاحتلال، مشددين في الوقت ذاته على أن هذا الفيديو يعتبر درسًا للاحتلال والمطبعين العرب بأنه لا راحة لكم هنا على أرض فلسطين.

"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" رصدت العديد من التدوينات عبر موقع "توتير"، حيث غرّد لؤي السعيد: "جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم خلال مواجهات اندلعت في الخليل، طلب من الشبان أن يمنحوا الجيش استراحة لمدة ١٠ دقائق، لكن الشبان قالوا للضابط روح بنروح. هذا درس للقيادات وللزعماء، لا راحة هنا نعرفها.

ودوّن الناشط "المصري": "الفيديو من اشتباكات الخليل اليوم الجندي تعب وبيطلب من الشباب استراحة 10 دقايق".

وكتب حساب "اليتيمة": "شرطة الاحتلال تطلب استراحة عشرة دقائق من الفلسطينيين الذين أمطروهم بالحجارة بالمواجهات التي اندلعت في مدينة الخليل المحتلة جنوب الضفة الغربية فلسطين.

وغرّدت هناء فؤاد: "مش راضيين يتفاوضوا معهم على 10 دقائق استراحة، بدكم ايانا نفاوضهم على فلسطين وكامل تراب فلسطين؟".

واختصر الناشط عبود قائلًا: "ما في استراحة غير تطلعوا من فلسطين كلها ان شاء الله".

واندلعت مواجهات عنيفة، اليوم الأحد، بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال "الإسرائيلي"، في منطقة جسر حلحول في محافظة الخليل جنوب الضفة المحتلة.

المصادر المحلية، فقد أغلق جنود الاحتلال منطقة الجسر بالأسلاك الشائكة في الشوارع، ونشر الجنود على شكل حاجز بشري، مشيرة إلى أنها منعت حركة العبور من وإلى الخليل وحلحول.

وأوضحت، أن جنود الاحتلال قمعوا الشبان الذين خرجوا للتعبير عن رفضهم لـ"صفقة القرن"، بإطلاق الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع، مبينة أن إصابات وقعت في صفوف الشبان ووصفت حالتهم بالطفيفة.

يشار إلى أن مناطق الضفة المحتلة تشهد مسيرات غاضبة عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن "صفقة القرن" للتسوية، إلى جانب احتجاجات دولية وعربية ضد خطة التسوية الأمريكية.













