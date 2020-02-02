حريق ضخم في خط الغاز الجديد بين "إسرائيل" ومصر شمال سيناء

أفادت مصادر محلية وأهلية في مدينة العريش المصرية، أنهم شاهدوا ألسنة النيران تتصاعد من مسار خط الغاز الطبيعي بين "إسرائيل" ومصر.

وبدأ الاحتلال الإسرائيلي منتصف الشهر الماضي بتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر عبر خط يمتد من سواحل عسقلان أسفل سطح البحر ليصل إلى محطة في منطقة الشلاق بساحل مدينة الشيخ زويد.

ونقلت وسائل الإعلام المصرية عن شهود العيان قولهم إن: "ألسنة النيران تصاعد في منطقة مسار أنبوب الغاز الواقعة بين قريتي الروضة والتلول، جنوب منطقة عمورية بالقرب من الظهير الصحراوي للمنطقة الواقعة في نطاق مركز بئر العبد غرب مدينة العريش".

وأكدت المصادر المحلية روية النيران والدخان يتصاعد لمسافات بعيدة، مشيرين إلى أن ذلك يدلل على حجم وضخامة الحريق.

الجدير بالذكر أن مسارات أنبوب الغاز الطبيعي تقع جنوب الطريق الدولي الساحلي بمئات الأمتار، وتخضع لحراسة أمنية مشددة.