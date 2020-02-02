أخيرًا.. تايلند تتوصل لعقار جديدة لمحاربة فيروس كورونا

كشف مجموعة من الأطباء في تايلند، أنهم استطاعوا تحقيق نجاح في معالجة حالات مصابة بفيروس كورونا الجديدة.

وبحسب الأطباء فإن من بين الحالات امرأة تبلغ من العمر 70 عامًا تم علاجها من الفيروس.

واستخدم الأطباء مزيجًا من أدوية الانفلونزا وفيروس نقص المناعة المكتسبة "الايدز"، وأظهرت النتائج الأولية ظهور تحسن كبير خلال 48 ساعة من بدء العلاج.

وأوضح الأطباء من مستشفى "راجافيثي" في العاصمة بانكوك، أن النهج الجديد في علاج فيروس كورونا أدى إلى تحسن حالات عدد من المرضى تحت رعايتهم، ومنهم امرأة صينية من مدينة ووهان بمقاطعة هوبي في الصين، تبلغ من العمر 70 عاما.

ويشمل العلاج بحسب الطبيب مزيجا من عقارين لمكافحة فيروس الإيدز، هما لوبينافير وريتونافير، إلى جانب جرعات كبيرة من عقار الإنفلونزا أوزيلتاميفير.

المصدر: وكالة سكاي نيوز عربية