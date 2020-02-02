شلل يصيب الرياضة بسبب كابوس "كورونا"

تعرضت الرياضة في الصين كما باقي أوجه الحياة إلى الشلل بسبب انتشار الفيروس القاتل "كورونا".

في استراليا مثلًا تعمل الدولة إلى تعديل مواعيد مباريات في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعد أن فرضت حكومة بلادهم حظرا على دخول الأجانب القادمين من الصين الأراضي الأسترالية.

ومن المقرر أن يخوض الفريقان الصينيان "شنغهاي شينهوا" و"شنغهاي سيبغ" مباراتين بأستراليا في مواجهة الفريقين المحليين "بيرث غلوري" و"سيدني أف سي" الشهر الجاري.

وقال الاتحاد الأسترالي لكرة القدم في بيان اليوم الأحد، "عقب إعلان الأمس (..) لن يكون من الممكن الآن إقامة مباريات في أستراليا حسبما كان مقررا".

أما عن بطولة سباقات "فورملا إي" للسيارات الكهربائية فقد تقرر إلغاء إقامة السباق في مدينة سانيا الصينية في مارس/آذار المقبل، بسبب مخاوف تتعلق بانتشار فيروس كورونا.

وكان من المقرر إقامة السباق في 21 مارس/آذار المقبل في المنتجع الساحلي في إقليم هاينان.