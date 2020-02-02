167 مغربيا يصلون إلى بلادهم من "ووهان" الصينية

أفادت وكالة فرانس برس أن 167 مغربيًا وصلوا إلى المملكة، اليوم الأحد، من مدينة ووهان المنكوبة بفيروس كورونا القاتل، وتم وضعهم تحت مراقبة طبية لمدة 20 يومًا.

وضمت الطائرة 167 مغربيًا، من بينهم 52 امرأة بحسب وكالة الأنباء المغربية.

واستقبلهم طاقم من أطباء مدنيين وعسكريين سيرافقهم إلى مستشفى في مدينة مكناس وسط البلاد، والمستشفى العسكري بالرباط، بحسب بيان لوزارة الصحة المغربية.

وكان المغرب، الذي لم تسجل فيه أي إصابة بالفيروس، أعلن، الاثنين، أنه سيجلي رعاياه من مدينة ووهان الصينية التي ظهر فيها فيروس كورونا للمرة الأولى في ديسمبر، وأودى مذاك بأكثر من 300 شخص في الصين.