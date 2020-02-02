إصابتان في هجوم جنوب لندن ومقتل المهاجم

أصيب شخصان اليوم الأحد، في اعتداء بواسطة سكين في شارع للتسوق جنوب العاصمة البريطانية لندن.

وأكدت الشرطة البريطانية مقتل المهاجم. وكتبت الشرطة في حسابها: " نعتقد أن هناك جريحين. ننتظر معرفة حالتهما"، مضيفة أن الهجوم "تم احتواؤه".

وتشير التقارير أن الشرطة البريطانية، النار على رجل مسلح بسكين في العاصمة لندن، وأردته قتيلا، في حادث رجحت السلطات أن يكون ذا علاقة بالإرهاب.

الجدير بالذكر أنه في أواخر العام الماضي، خفضت بريطانيا مستوى التهديد "الإرهابي" على المستوى الوطني إلى "كبير" نزولا من "حاد"، وهو أدنى مستوى منذ عام 2014.