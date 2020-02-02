اندلاع مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في الخليل

اندلعت مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الاحد، في منطقة جسر حلحول في محافظة الخليل جنوب الضفة المحتلة.

وأكدت وسائل إعلام محلية، ان جنود الاحتلال أغلقوا منطقة الجسر، عبر مدّ الاسلاك الشائكة في الشوارع، ونشر الجنود على شكل حاجز بشري، كما انّها منعت حركة العبور من وإلى الخليل وحلحول.

وأشارت، إلى ان قوات الاحتلال قمعت الشبان التي خرجت مناهضًا لصفقة القرن الامريكية، بالرصاص الحي والغاز المسيل للدموع، ما اسفر عن وقوع إصابات بين الشبان، بجروح طفيفة.

وتشهد مناطق الضفة المحتلة مسيرات غاضبة منذُ الإعلان عن صفقة القرن المزعومة، على نقاط التماس مع جنود الاحتلال، فيما يقمع العدو الشبان، بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز، ما يسفر عن وقوع إصابات.







