صندوق "دعم الشباب" بغزة يفتح باب التسجيل لقروض الزواج

أعلن مدير عام "صندوق دعم الشباب" التابع لوزارة الشباب والرياضة في قطاع غزة، عصام الهبيل عن فتح باب التسجيل للاستفادة من قروض الزواج، ابتداءً من اليوم الأحد وحتى يوم الخميس القادم، للفئة العمرية من (22- 35) عاماً.

و قال الهبيل، إن الدورة الجديدة التي أطلقها الصندوق هي الدورة الأولى في عام 2020، مضيفاً الهبيل أن التسجيل للقرض سيكون عبر نظام الدخول الموحد الحكومي عبر صفحة صندوق دعم الشباب الفلسطيني، ومن خلال تعبئة البيانات الشخصية والمعرفين والكفلاء لاستكمال الطلب بنجاح.

وأكد أن الصندوق سيجري قرعة علنية في نهاية فترة التسجيل كما جرت العادة، بحضور الشباب المسجلين للقرض والشخصيات وممثل المجلس التشريعي.

يذكر أن صندوق دعم الشباب يقدم مبلغ (2000) دولار قيمة القرض للزواج، ويتم سداده بدون أي فوائد بواقع (50) دولار شهرياً مراعاة للظروف الصعبة التي تعيشها محافظات غزة، حيث بلغ عدد المستفيدين من قروض الزواج حتى نهاية العام 2019 (2841) شاباً.