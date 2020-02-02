هل يشهد قطاع غزة تصعيداً "إسرائيلياً" في الأيام المقبلة؟

في الوقت التي تتصاعد فيه الهجمات "الإسرائيلية"، ضد أهداف عدة في قطاع غزة، حدث أمراً هامًا متمثلاً بهروب رئيس الأركان الاحتلال الأسبق بيني غانتس، إلى الملاجئ أثناء تواجده في موقع عسكري "صوفا" بشكل سري، وذلك بعد إطلاق قذائف صاروخية من القطاع، نحوه، وهو ما ينذر بتطور ميداني جديد في الأيام المقبلة.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن، اليوم الاحد، عن إجراء تمرين عسكري على مستوى هيئة الأركان العامة، في إطار الاستعداد للحرب المقبلة على جبهات عدة، فيما حذر مختصين امنيين، ان العدو لا يؤتمن غدره، وقد يطال غدره في اغتيال شخصيات فلسطينية، على غرار ما حدث مع قائد سرايا القدس في غزة، بهاء أبو العطا، بتاريخ 12/11/2019، وهو ما يأخذنا بالعودة إلى مربع التصعيد والقتل والتدمير.

وجاءت تلك التحذيرات المتزايدة، عشية إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن صفقة القرن الأمريكية، يوم الثلاثاء الماضي، وتضمنت في صفحاتها، تجريد المقاومة الفلسطينية "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في غزة، من سلاحها، الأمر الذي منح جيش الاحتلال الذريعة الكافية، لشن عدوان جديد ضد القطاع.

الخبير العسكري، يوسف الشرقاوي، توقع أن الأيام المقبلة، قد يلجأ العدو لإعلان حالة الحرب الواسعة على قطاع غزة، خاصةً بعد منح صفقة القرن الامريكية بنيامين نتنياهو الضوء الأخضر لنزع سلاح المقاومة "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، وهو ما يخشاه سكان القطاع من استغلال العدو الخطة في شنّ الحرب.

وعلى صعيد استعدادات المقاومة، أكد الشرقاوي لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، انّ نجاح انتصار المعركة المقبلة، هو مدى نجاعة المفاجئات التي أعدتها المقاومة لتصّدى للعدوان الاحتلال على القطاع.

وأشار إلى ان الاحتلال لا يوجد لديه خطوط حمراء وعديم الاخلاق والانسانية، ولا يعتري باي اعتبار قانوني يمنعه من ارتكاب جرائم ومذابح إنسانية ضد شعبنا الفلسطيني الأعزل، موضحًا انّ كل السيناريوهات السياسية والعسكرية مفتوحة لبدء شن معركة.

وأوضح، ان الحرب المقبلة على غزة، تعتبر مصلحة مشتركة لدى الأحزاب "الإسرائيلية" كافة، وهو ما عبر عنه قادة الأحزاب في تصريحاتهم الصحفية المثيرة للجدل، في قضم القطاع، وتجرده من السلاح.

كما، وتوقع الشرقاوي، ان الحرب المقبلة إذا فتحت على أكثر من جبهة، في الجنوبية مع الفصائل المقاومة الفلسطينية، والشمالية مع حزب الله، فأنه سينعكس على شل حركة الجبهة الداخلية "الإسرائيلية"، وتدميرها طوال فترة المعركة.

وكان وزير جيش الاحتلال نفتالي بنيت، قد أصدر تعليمات لجيشه بالاستعداد لجولة تصعيد واسعة قريبة مع قطاع غزة، وذلك خلال جلسة تقدير الموقف الأمنية الأخيرة، التي عقدت على خلفية إطلاق الصواريخ والبالونات المفخخة، وفق قناة 12 العبرية.

ارتكاب حماقات

ومن جانبه، حذر المحلل العسكري واللواء المتقاعد، واصف عريقات، المقاومة الفلسطينية من محاولة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ارتكاب حماقة جديدة ضد قيادات المقاومة في غزة، في ظل الحديث "الإسرائيلي" عن أزمات سياسية تعصف به قد ينتهي به المطاف إلى السجن، وهو يَعزم على التوجه نحو التصعيد للهروب من الملاحقة العدالة.

وتوقع عريقات، خلال مقابلة مع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، انّ يستغل نتنياهو الأيام التي تسبق الانتخابات "الكنيست" المزمع عقدها الشهر المقبل، في شنّ تصعيد قصير على القطاع، لكسب مزيد من الأصوات الانتخابية لصالح حزبه، وهو ما لاحظناه خلال فشله بالفوز في المرحلتين الماضيتين من الانتخابات.

وفيما يتعلق بهروب غانتس للملاجئ، اعتبر، احتماء القائد غانت بداخل الغرف المحصنة تحت الأرض عند زيارته حدود غزة، مؤشر واضح على هزّل كبير للقيادة "الإسرائيلية" التي تتبجح بأنّها الأقوى في المنطقة عسكريًا وتقنية، ملفتًا إلى ان القوة العسكرية للاحتلال لا تقارن مع الفصائل الفلسطينية، وهو ما يُعطي الزخم الأكبر لصالح ميزان المقاومة.

وبخصوص الدعوة التي وجهها غانتس، قال عريقات، :"إنّ اجتماع غانتس تدل على عظمة وقوة حضور الأداة الفعالة للشعب الفلسطيني، لأن قيادة الاحتلال اعتادت ان تجتمع لمناقشة الحروب بين الجيوش وليس البالونات".

وأضاف، انّ قيادة الاحتلال ضعيفة على اتخاذ أي قرار قد يترتب عليه تصعيد مع القطاع، يعقبه نتائج وخيمة، لا يريد أحد من المسؤولين "الإسرائيليين"، تحمل أي خسارة كبيرة، في ظل تآكل الردع الصهيوني.

وعن طبيعة المعركة المقبلة، أشار عريقات، إلى أنّ العدو يُحضر نفسه إلى تدمير أكبر قدر ممكن من البُنى التحتية وخسائر مادية وبشرية كبيرة، لحسم انتصار المعركة، دون أي اعتبار إنساني وقانوني.

وبخصوص المناورات العسكرية داخل الأراضي المحتلة، أكد الخبير العسكري، انّ مناورات الاحتلال تأتي في إطار الضعف المتفشي لقوة الردع، داخل أروقة المؤسسة "الإسرائيلية"، بعد تعاظم قوة سلاح المقاومة على الجبهات كافة، لذلك يحسب الاحتلال حساب كبير قبل التفكير في الدخول بالمعركة، لعواقبها الوخيمة على جبهته الداخلية.

وقصفت طائرات العدو "الإسرائيلية"، ليلة أمس، مواقع عدة، في قطاع غزة، بزعم الرد على سقوط صاروخ في منطقة مفتوحة في منطقة "غلاف غزة" أطلق من القطاع، نتج عنه هروب قائد حزب "ازرق أبيض" بيني غانتس إلى الملاجئ.