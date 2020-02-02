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الاتحاد الأوروبي: لا يوجد خطة سلام ناجحة دون إتفاق جميع الأطراف

  • فلسطين اليوم - عمان
  • 17:05 - 02 فبراير 2020
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أكد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن أي صفقة أو تسوية أو خطة سلام لن تنجح بدون اتفاق بين جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن خطة ترامب –صفقة القرن- لن تنجح لأن الجانب الإسرائيلي فقط هو الذي يقبل بها.

وقال بوريل في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في عمان، اليوم الاحد: "التجربة في الـ50 عامًا الماضية أظهرت أنه بدون اتفاق بين جميع الأطراف، لا توجد خطة سلام لديها فرصة للنجاح".

ويعتقد بوريل أن الحل الأمثل لايجاد طريقة مستدامة هو عودة الطرفين "الاسرائيلي والفلسطيني" إلى طاولة المفاوضات".

وأشار إلى أن خطة ترامب تتحدى معايير عدة متفق عليها دوليًا أهمها حدود عام 1967 واقامة دولتين فلسطينية واسرائيلية تعيشان جنبا الى جنب، كما يقول.

من جانبه، ثمن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في عمان موقف الاتحاد الاوروبي المتمسك بالشرعية الدولية وبحل الدولتين أساسا لحل الصراع.

وقال الصفدي: "موقفنا هو موقف ثابت لا يتغير ولا يتبدل، نحن نريد سلاما عادلا وشاملا يلبي طموح الشعب الفلسطيني الشقيق وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرات السلام العربية وبما يضمن قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس المحتلة".

 

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