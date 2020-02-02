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تظاهرة في محيط السفارة الأمريكية بلبنان رفضاً لـ "صفقة القرن"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:49 - 02 فبراير 2020
تظاهرة في لبنان رفضا لصفقة القرن تظاهرة في لبنان رفضا لصفقة القرن
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نظم آلاف المحتجين اليوم الأحد تظاهرة حاشدة في محيط السفارة الأميركية في "عوكر" شمال بيروت، رفضاً لصفقة القرن.

و حملت التظاهرة شعار "تسقط صفقة العار" رفضا لـ"صفقة القرن"، التي أعلنها الرئيس دونالد ترمب الثلاثاء الماضي.

ووسط انتشار أمني كثيف في محيط السفارة، وقطع كافة الطرق المؤدية إليها، ووضع أسلاك شائكة على الطريق الرئيسية عند ساحة الضبية، على بعد مئات الأمتار من السفارة، تحرك آلاف المتظاهرين باتجاه السفارة الأميركية للتنديد بـ"صفقة القرن" وما تضمنته.

ورفع المتظاهرون الأعلام اللبنانية والفلسطينية، وأطلقوا الهتافات الغاضبة والمنددة بالإدارة الأميركية، مؤكدين أن هذه الصفقة ستسقط أمام إرادة الشعب الفلسطيني.

وقبل انطلاق التظاهرة الاحتجاجية، حذرت السفارة الأميركية في لبنان، في بيان، موظفيها من التجول في محيط السفارة في عوكر اليوم الأحد.

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